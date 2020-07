Iránski konzervatívni poslanci chcú predvolať Rúháního na vypočutie

Teherán 6. júla (TASR) - Konzervatívni poslanci iránskeho parlamentu plánujú v súvislosti so súčasnou ekonomickou krízou predvolať na vypočutie prezidenta Hasana Rúháního.



Tento krok by v konečnom dôsledku mohol viesť k jeho obžalobe, uviedla agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že v Iráne narastá nespokojnosť s ekonomickou politikou presadzovanou súčasným vedením.



Návrh na vypočutie prezidenta Rúháního podpísalo 120 z celkovo 290 poslancov iránskeho parlamentu. Svoj návrh odovzdali predsedníctvu, informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Tasním. Na to, aby návrh nadobudol účinnosť, musí ho predsedovi predložiť predsedníctvo parlamentu.



Analytici však tvrdia, že predsedníctva by mohlo návrhu nevyhovieť, a to vzhľadom na nedávnu výzvu najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý na jednotlivé vetvy moci v Iráne apeloval, aby teraz, keď je krajina vystavená zvyšujúcemu sa tlaku Spojených štátov, boli jednotné.



Agentúra Reuters pripomenula, že v prípade Rúháního predchodcu vo funkcii Mahmúda Ahmadínežáda podobný proces Chameneí zablokoval. Išlo o Chameneího pomerne ojedinelý zásah do činnosti parlamentu, uviedol Reuters.



Poslanec iránskeho parlamentu za Teherán Ekbál Šákerí pre Tasním vysvetlil, že "zákonodarcovia majú pre prezidenta rôzne otázky - vrátane dôvodov, ktoré stoja za krízou na devízovom trhu." Chcú sa pýtať aj na dôvod vysokých cien základných tovarov a služieb.



Rúhání bol za prezidenta zvolený prvýkrát v roku 2013 a potom znova v roku 2017. Ako hlava štátu "otvoril dvere" jadrovej diplomacii so šiestimi mocnosťami. Tieto rokovania vyústili v roku 2015 do podpísania jadrovej dohody, podľa ktorej Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu výmenou za uvoľnenie sankcií uvalených zahraničím.



Konzervatívni poslanci, ktorí sa ostro vymedzujú proti Západu, mali k tejto dohode veľmi málo ústretový postoj. Keď od nej prezident USA Donald Trump v roku 2018 jednostranne odstúpil a obnovil sankcie, ktoré ochromili iránsky vývoz ropy, poslanci Rúháního tvrdo kritizovali.



Samotný Chameneí - pod tlakom krízy iránskej ekonomiky poškodenej sankciami - svojho času s jadrovou dohodou predbežne súhlasil, ale ako najvyššia autorita v Iráne potom opakovane kritizoval jej implementáciu.



Podľa agentúry Tasním by sa zákonodarcovia chceli Rúháního počas vypočúvania v parlamente spýtať aj na "strategickú chybu vlády, ktorá Spojeným štátom umožnila odstúpiť od jadrovej dohody" a "zaplatiť za to tak málo".