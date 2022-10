Iránski lekári: Amíniová nezomrela v dôsledku bitky, ale choroby

Teherán 7. októbra (TASR) - Príčinou smrti Kurdky Mashy Amíníovej bola údajne choroba, a nie údery alebo bitka. Vyplýva to z oficiálnej lekárskej správy, ktorú v piatok zverejnil Irán, informuje agentúra AFP.



Správu zverejnila iránska organizácia súdneho lekárstva IMO a jej závery nebolo možné nezávisle overiť.



Pitva podľa lekárskej správy dokázala, že príčinou smrti 22-ročnej Mashy Amíníovej neboli údery do hlavy, životne dôležitých orgánov alebo končatín. Jej úmrtie malo spojitosť s chirurgickým zákrokom, ktorý táto Iránka absolvovala vo veku osem rokov, keď jej operovali mozgový nádor, uvádza sa v správe IMO.



Mahsa Amíníová bola zadržaná 13. septembra v Teheráne mravnostnou políciou za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu. Po tom, čo skolabovala na policajnej stanici ju previezli do nemocnice, kde o tri dni neskôr zomrela. Podľa jej rodiny a ďalších aktivistov voči nej polícia použila brutálne násilie.



Jej úmrtie vyvolalo v vlnu protivládnych protestov v desiatkach iránskych miest, ktoré trvajú už 20 dní. Tvrdé zásahy bezpečnostných síl proti demonštrantom si podľa aktivistov vyžiadali už desiatky životov, podľa niektorých správ až okolo 130.