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Iránski poslanci predložili návrh týkajúci sa Hormuzského prielivu
Teherán sám seba považuje za správcu Hormuzského prielivu a chce zaviesť poplatky pre prechádzajúce plavidlá, čo Washington rázne odmieta.
Autor TASR
Teherán 14. júla (TASR) - Iránsky parlament pracuje na návrhu zákona týkajúceho sa Hormuzského prielivu, uviedol v utorok predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí. Dochádza k tomu v čase eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v súvislosti s touto strategickou vodnou trasou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Včera večer, súbežne so zostrelením amerických dronov, bol v iránskom parlamente oficiálne predložený návrh zákona Strategická akcia pre bezpečnosť a udržateľný pokrok v Hormuzskom prielive a Perzskom zálive,“ napísal Azízí na sieti X.
Irán podľa neho naďalej bráni svoje „červené čiary“, najmä pokiaľ ide o správu Hormuzského prielivu. „Toto je prvý krok; pripravujú sa ďalšie opatrenia,“ dodal.
USA a Irán minulý týždeň obnovili svoje boje pre nezhody ohľadom spôsobu správy tohto strategického prielivu. K útokom dochádza napriek tomu, že strany minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom bolo prostredníctvom rokovaní dospieť ku konečnej mierovej dohode.
Teherán sám seba považuje za správcu Hormuzského prielivu a chce zaviesť poplatky pre prechádzajúce plavidlá, čo Washington rázne odmieta.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že USA „prevezmú“ kontrolu nad týmto prielivom a obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov, pričom bude uvalený 20-percentný poplatok z celkového prepraveného nákladu prepravovaného touto vodnou cestou.
Iránske Revolučné gardy v nedeľu oznámili, že prieliv je zatvorený a v pondelok opätovne deklarovali, že je pod iránskou kontrolou a nedovolia žiadnej krajine, aby tam „naďalej nezákonne zasahovala“.
AFP informuje, že iránsky parlament po vypuknutí vojny koncom februára pozastavil svoju činnosť a zasadnutia obnovil v pondelok. Predsedom parlamentu je Mohammad Báker Kálíbáf, ktorý je zároveň hlavným iránskym vyjednávačom. Táto pozícia ho v uplynulých mesiacoch dostala ešte viac do centra politického diania.
Mnohí poslanci sú proti rokovaniam s USA a vyjadrili obavy z toho, že nemajú žiadne slovo vo veci podpisu memoranda o porozumení s Washingtonom.
„Včera večer, súbežne so zostrelením amerických dronov, bol v iránskom parlamente oficiálne predložený návrh zákona Strategická akcia pre bezpečnosť a udržateľný pokrok v Hormuzskom prielive a Perzskom zálive,“ napísal Azízí na sieti X.
Irán podľa neho naďalej bráni svoje „červené čiary“, najmä pokiaľ ide o správu Hormuzského prielivu. „Toto je prvý krok; pripravujú sa ďalšie opatrenia,“ dodal.
USA a Irán minulý týždeň obnovili svoje boje pre nezhody ohľadom spôsobu správy tohto strategického prielivu. K útokom dochádza napriek tomu, že strany minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom bolo prostredníctvom rokovaní dospieť ku konečnej mierovej dohode.
Teherán sám seba považuje za správcu Hormuzského prielivu a chce zaviesť poplatky pre prechádzajúce plavidlá, čo Washington rázne odmieta.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že USA „prevezmú“ kontrolu nad týmto prielivom a obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov, pričom bude uvalený 20-percentný poplatok z celkového prepraveného nákladu prepravovaného touto vodnou cestou.
Iránske Revolučné gardy v nedeľu oznámili, že prieliv je zatvorený a v pondelok opätovne deklarovali, že je pod iránskou kontrolou a nedovolia žiadnej krajine, aby tam „naďalej nezákonne zasahovala“.
AFP informuje, že iránsky parlament po vypuknutí vojny koncom februára pozastavil svoju činnosť a zasadnutia obnovil v pondelok. Predsedom parlamentu je Mohammad Báker Kálíbáf, ktorý je zároveň hlavným iránskym vyjednávačom. Táto pozícia ho v uplynulých mesiacoch dostala ešte viac do centra politického diania.
Mnohí poslanci sú proti rokovaniam s USA a vyjadrili obavy z toho, že nemajú žiadne slovo vo veci podpisu memoranda o porozumení s Washingtonom.