Iránski poslanci údajne chystajú zákon obmedzujúci prístup na internet

Teherán 27. júna (TASR) - Skupina iránskych poslancov údajne pracuje na návrhu zákona, ktorý by v krajine ešte viac obmedzil prístup na internet. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na správu iránskeho denníka Etemad.



Iránski zákonodarcovia v návrhu vyzývajú na "organizovanie sociálnych médií" a na zakázanie virtuálnych súkromných sietí, ktoré Iráncom umožňujú prístup k serverom a internetovým stránkam zablokovaným v islamskej republike, približuje Etemad.



Internetoví užívatelia v Iráne v ostatných dňoch vyjadrili znepokojenie nad touto plánovanou legislatívou, ktorú údajne navrhli niektorí poslanci konzervatívnej väčšiny v parlamente.



Za porušenie predmetných zákonov by podľa návrhu hrozil trest od 91 dní až do šesť mesiacov odňatia slobody. Za opakované porušenie by súd páchateľovi mohol vymerať finančnú pokutu, najviac 30 rán bičom a zbaviť ho jeho občianskych práv.



Denník Etemad obvinil autorov návrhu z "konania proti najzákladnejším právam občanov" a proti "slobode prejavu a slobode médií".



Návrh by navyše v Iráne podľa novín Etemad úplne zakázal zahraničné sociálne siete. V súčasnosti sú v islamskej republike prístupné iba sociálne siete Instagram a WhatsApp, ktoré vlastní spoločnosť Facebook Inc. Samotná sociálna sieť Facebook je však v krajine oficiálne zablokovaná, rovnako ako aj Twitter a Telegram.



Ako však pripomína AFP, niektorí predstavitelia Iránu Twitter napriek tomu používajú, medzi nimi aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



Člen iránskeho parlamentného výboru pre kultúru potvrdil existenciu návrhu zákona o používaní internetu, informovala tlačová agentúra ICANA. Ďalej však uviedol, že návrh je zameraný na firmy, ktoré virtuálne súkromné siete vyvíjajú, nie na ich používateľov. Zároveň vyjadril poľutovanie nad "nedostatkom kontroly v kyberpriestore".