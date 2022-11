Iránski poslanci žiadajú prísne tresty pre účastníkov protestov

Teherán 6. novembra (TASR) - Väčšina poslancov iránskeho parlamentu v nedeľu žiadala súdne úrady, aby zaviedli prísne tresty pre účastníkov protestov, ktoré sa v Iráne konajú od polovice septembra v reakcii na smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Žiadosť podporilo 227 z celkového počtu 290 zákonodarcov. "Žiadame justíciu, aby rozhodne zakročila voči páchateľom týchto trestných činov a voči tým, ktorí týmto trestným činom napomáhajú a vyprovokovali výtržníkov," uviedli poslanci vo vyhlásení. Úrady podľa poslancov "musia prijať zákon oko za oko", píše AFP.



Vlna protestov prepukla po tom, ako 16. septembra zomrela 22-ročná Amíníová. Tú tri dni predtým v Teheráne zadržala mravnostná polícia za údajné nevhodné oblečenie.



Nepokoje sa rozšírili do viac než 130 miest v krajine a predstavujú jednu z najväčších výziev pre náboženské vedenie krajiny, ktoré sa dostalo k moci po revolúcii v roku 1979, pripomenula AFP.



Iránske vládne úrady prisľúbili tvrdé zásahy voči účastníkom protestov, ktorých označili za výtržníkov a obvinili nepriateľov Iránu vrátane USA z podnecovania týchto nepokojov, pripomína Reuters.



Demonštrácie v Iráne pokračovali aj v nedeľu a obyvatelia vyšli do ulíc viacerých miest.



Počas protestov prišlo o život už najmenej 318 osôb, uviedla v sobotu aktivistická tlačová agentúra HRANA so sídlom v USA.



Medzi obeťami je aj viac než 46 príslušníkov bezpečnostných zložiek a vyše 14.000 osôb bolo počas nepokojov zadržaných.