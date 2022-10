Iránski predstavitelia potvrdili, že Rusku dodajú aj rakety

Teherán 18. októbra (TASR) - Irán podpísal s Ruskom dohodu, podľa ktorej ho okrem bezpilotných lietadiel bude zásobovať aj raketami zem-zem. Agentúre Reuters to potvrdili dvaja iránski predstavitelia a dvaja iránski diplomati. V nedeľu o týchto plánoch písal americký denník The Washington Post, ten sa odvolával na nemenovaných západných predstaviteľov, píše TASR.



Príslušnú dohodu údajne podpísali 6. októbra v Moskve počas návštevy prvého viceprezidenta Iránu Mohammada Mochbera Dezfúlího.



"Rusi požiadali o ďalšie drony a presnejšie iránske balistické rakety, predovšetkým z kategórie Fátih a Zólfaghár," uviedol jeden z diplomatov oboznámený z priebehom návštevy. Zároveň odmietol tvrdenia Západu, že ide o porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 2015.



"Nie je vecou predajcu, kde sa (dodávané zbrane) použijú. Na rozdiel od Západu sa v ukrajinskej kríze nepridávame na žiadnu stranu. Chceme, aby sa táto kríza ukončila diplomaticky," povedal iránsky diplomat.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či Rusko na Ukrajine používa iránske drony, odpovedal, že o tom nemá žiadne informácie. "Používa sa ruská technika s ruskými názvami. Ďalšie otázky smerujte na ministerstvo obrany," povedal. To sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrilo.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok oznámil, že Aliancia dodá v najbližších dňoch Ukrajine obranné systémy proti dronom, aby sa tak mohla účinnejšie brániť ruským útokom na kritickú infraštruktúru s použitím iránskych bezpilotných lietadiel.



Ako v utorok uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ruské sily používajúce iránske drony zničili v priebehu ostatných dní takmer tretinu elektrární na Ukrajine.



Minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba v utorok navrhol Zelenskému, aby preto prerušil diplomatické styky Ukrajiny s Iránom.