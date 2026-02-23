< sekcia Zahraničie
Iránski študenti opäť protestovali, na univerzitách došlo k potýčkam
Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine.
Autor TASR
Teherán 23. februára (TASR) — Iránski študenti v nedeľu druhý deň po sebe zorganizovali pro- a protivládne demonštrácie pri príležitosti spomienky na obete brutálne potlačených masových protestov zo začiatku januára. Na niektorých miestach došlo k potýčkam, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Študenti na viacerých popredných univerzitách vyšli do ulíc už v sobotu na začiatku semestra. Iránske médiá zverejnili zábery z areálu Šarífovej technologickej univerzity v Teheráne, kde sa stretli dve skupiny demonštrantov, ktorých oddeľovali bezpečnostné zložky.
Podľa agentúry Fars bola atmosféra na najmenej troch univerzitách v Teheráne „napätá“. Niektorí študenti mávali monarchistickou vlajkou a skandovali „nech žije šach“, čím odkazovali na monarchiu zvrhnutú islamskou revolúciou v roku 1979.
Iránska štátna televízia podľa agentúry Reuters odvysielala zábery, ktoré zachytávajú osoby „vydávajúce sa za študentov“ ako v Teheráne útočia a hádžu kamene na provládnych študentov.
Fars doplnila, že študenti v sobotu plánovali „tichý a pokojný protest“ na pamiatku ľudí zabitých počas januárových protestov, no narušili ho osoby skandujúce slogany ako „smrť diktátorovi“, čím podľa agentúry AFP odkazovali na najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Niektorí zas kričali „smrť šachovi“.
Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine. Vláda v Teheráne protesty násilne potlačila. Americká mimovládna organizácia HRANA odhaduje, že počet obetí zásahov bezpečnostných zložiek presiahol 7000.
K protestom študentov dochádza v čase, keď je Irán pod tlakom na uzavretie jadrovej dohody s USA. Americký prezident Donald Trump krajine zároveň pohrozil vojenským zásahom.
