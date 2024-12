Iránski vojenskí poradcovia ostanú v Sýrii, ak si to Damask bude priať

Teherán 2. decembra (TASR) - Irán má v úmysle ponechať svojich "vojenských poradcov" v Sýrii, aby podporili sýrsku vládu počas ofenzívy povstalcov, ktorá na severozápade Sýrie prebieha od stredy minulého týždňa. S odvolaním sa na vyhlásenie rezortu iránskej diplomacie o tom v pondelok informovala agentúra AFP, uvádza TASR.



"Prítomnosť iránskych poradcov v Sýrii nie je nová, existovala v minulosti a bude pokračovať aj v budúcnosti, ak to bude vôľa sýrskej vlády," oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bagháí. Nespresnil, či Irán zvýši svoju prítomnosť v Sýrii.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok ubezpečil, že jeho krajina poskytne svojmu sýrskemu spojencovi "všetku potrebnú podporu" v boji proti povstaleckým skupinám.



Irán je dlhoročným spojencom Sýrie a vojensky sa tam angažuje od začiatku občianskej vojny v roku 2011, pričom svojich "poradcov" na podporu prezidenta Asada vysiela na žiadosť miestnych úradov.



V posledných rokoch pri bojových stretoch, ale aj pri izraelských úderoch na sýrskom území prišlo o život mnoho iránskych dôstojníkov - poslednou obeťou sa stal generál Revolučných gárd, ktorý zahynul počas bojov medzi sýrskymi vládnymi silami a povstaleckými skupinami v Aleppe. Irán jeho smrť potvrdil minulý štvrtok.



Podporu sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi v pondelok v mene Ruska potvrdil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že Rusko zvažuje, "čo je potrebné na stabilizáciu situácie".



Podľa pozorovateľov sýrske a ruské lietadlá uskutočnili v nedeľu i v pondelok útoky na povstalcami obsadenom území v Aleppe a na vidieku v provinciách Hamá a Idlib. Sýrske vládne zdroje uviedli, že armáda pri svojom protiútoku dobyla väčšinu vidieckych oblastí, ktoré v provincii Hamá obsadili povstalci.



Boje z posledných dní sú takého rozsahu, aké Sýria nezažila už niekoľko rokov.



Šéf iránskej diplomacie o tejto téme a o podpore zo strany iránskeho režimu rokoval cez víkend v Damasku, odkiaľ v pondelok odcestoval do Ankary, kde sa stretol so svojím tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom, oznámila v pondelok oficiálna iránska agentúra IRNA.



Fidan po rokovaní s Arákčím vyhlásil, že vývoj v Sýrii ukazuje potrebu kompromisu medzi sýrskou vládou a opozíciou. Turecko je podľa Fidana v prípade potreby pripravené prispieť k takémuto dialógu. Šéf tureckej diplomacie súčasne potvrdil, že jeho krajina naďalej podporuje územnú celistvosť Sýrie.