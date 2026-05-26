Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Zahraničie

Iránski vyjednávači sa údajne usilujú o uvoľnenie zmrazených aktív

.
Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Hoci presná suma nie je zrejmá, iránske médiá odhadujú, že v zahraničných inštitúciách má Teherán zmrazených 100 až 123 miliárd dolárov.

Autor TASR
Teherán 26. mája (TASR) - Iránski vyjednávači sa v rámci rozhovorov so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu usilujú podľa správy iránskej agentúry Tasním o uvoľnenie 24 miliárd dolárov zmrazených v zahraničí. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

„Zmrazené iránske aktíva majú byť uvoľnené počas rokovaní a táto suma sa podľa 14-bodového memoranda o porozumení odhaduje na 24 miliárd dolárov,“ citovala agentúra Tasním slová nemenovaného zdroja blízko rokovaciemu tímu. Približne polovica tejto sumy by mala byť k dispozícii ihneď po zverejnení memoranda, tvrdí zdroj.

Iránska agentúra o tom informovala deň po tom, čo iránska delegácia na čele s predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom pricestovala do Kataru na rokovania s miestnymi predstaviteľmi o mierovej dohode s USA. Podľa Tasnímu je cieľom tejto návštevy okrem iného „dosiahnuť dohodu o splnení iránskych požiadaviek a spôsobe čerpania 12 miliárd dolárov v prvej fáze“.

Hoci presná suma nie je zrejmá, iránske médiá odhadujú, že v zahraničných inštitúciách má Teherán zmrazených 100 až 123 miliárd dolárov.
.

Neprehliadnite

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?