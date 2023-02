Iránsko-nemeckého občana odsúdili na smrť za „terorizmus“

Teherán 21. februára (TASR) - Súd v Teheráne odsúdil v utorok na smrť iránsko-nemeckého občana Džamšída Šármahda obvineného z riadenia "teroristickej" skupiny, ktorá stojí za smrtiacim bombovým útokom na mešitu v meste Šíráz z roku 2008. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Teheránsky revolučný súd odsúdil na smrť Džamšída Šármahda, vodcu teroristickej skupiny Tondar, pre obvinenie z rozvratu na Zemi formou plánovania a riadenia teroristických činov," uviedol portál súdnictva Mizan Online. Dodal, že Šármahd sa môže proti rozsudku smrti odvolať na najvyššom súde.



"Súdny proces prebehol na siedmich pojednávaniach v prítomnosti obžalovaného a jeho obhajcu, žalujúcich strán a ich rodín," uviedol portál.



"Podľa dokumentov v tomto prípade Šármahd plánoval spáchať 23 teroristických činov, z ktorých sa mu podarilo (spáchať) päť vrátane bombového útoku na mešitu v južnom meste Šíráz 12. apríla 2008. Zabitých bolo vtedy 14 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 300," napísal Mizan Online.



Šármahd (67) sa narodil v Iráne, má aj nemecké občianstvo a trvalý pobyt v USA. V auguste 2020 ho zatkla v Dubaji iránska tajná služba a previezla do Iránu.



Cieľom skupiny Tondar, z riadenia ktorej je obvinený, má za cieľ zvrhnúť režim islamskej republiky a v Iráne je zakázaná ako teroristická organizácia. Tondar v jazyku fársí znamená hrom.



Irán kritizoval Washington za to, že Šármahda prijal na svojom území, a obvinil ho "z podporovania známych teroristov, ktorí sa prihlásili k zodpovednosti za niekoľko teroristický činov" v Iráne.



Šármahd vyrastal v iránsko-nemeckej rodine. V roku 2003 sa presťahoval do Kalifornie, kde údajne na televíznych staniciach, vysielajúcich vo fársí mimo Iránu, vyslovil výroky nepriateľské voči islamu a islamskej republike. Jeho nemecké občianstvo nie je na základe iránskeho práva uznané.



Irán v posledných mesiacoch popravil viacero ľudí, čo vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva. V polovici januára popravili za špionáž iránsko-britského občana Alírezu Akbarího, bývalého námestníka iránskeho ministra obrany.