< sekcia Zahraničie
Iránsky Červený polmesiac hlási po útokoch 201 mŕtvych
Ide o prvý oficiálny iránsky údaj o počte obetí po týchto útokoch. Iránske médiá predtým informovali o zásahu dievčenskej základnej školy v provincii Hormozgán, kde zahynulo najmenej 85 osôb.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 28. februára (TASR) - Najmenej 201 ľudí zahynulo v sobotu v Iráne pri útokoch Izraela a Spojených štátov, uviedol iránsky Červený polmesiac. Zranených je 747 ľudí. Americká armáda uviedla, že po iránskych odvetných útokoch na ciele USA na Blízkom východe neeviduje žiadne obete na americkej strane. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a stanice al-Džazíra.
Podľa vyhlásenia organizácie zverejneného iránskou agentúrou ISNA „24 (z 31 iránskych) provincií bolo zasiahnutých a Červený polmesiac je v stave pohotovosti“.
Hovorca organizácie uviedol, že na zasiahnutých miestach je viac ako 220 tímov Červeného polmesiaca a záchranné operácie pokračujú.
Ide o prvý oficiálny iránsky údaj o počte obetí po týchto útokoch. Iránske médiá predtým informovali o zásahu dievčenskej základnej školy v provincii Hormozgán, kde zahynulo najmenej 85 osôb. Tento „barbarský útok“ odsúdil aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Saudskej Arábii. Výbuchy hlásili aj v Dubaji.
SAE uviedli, že iránske údery si vyžiadali život jedného civilistu. Hovorca kuvajtského ministerstva obrany hlási troch vojakov zranených šrapnelom, pričom ministerstvo zdravotníctva predtým informovalo o 12 zranených. Stanica CNN s odvolaním na kuvajtské médiá informovala o dronovom útoku na tamojšie medzinárodné letisko. Tento útok spôsobil menšie škody a ľahké zranenia.
Armáda Spojených štátov oznámila, že dosiaľ neeviduje žiadne obete na americkej strane a zaznamenala len minimálne škody napriek „stovkám iránskych raketových a dronových útokov“. Škody na amerických základniach sú len minimálne a neovplyvnili prebiehajúce operácie, informuje denník The Guardian.
Podľa vyhlásenia organizácie zverejneného iránskou agentúrou ISNA „24 (z 31 iránskych) provincií bolo zasiahnutých a Červený polmesiac je v stave pohotovosti“.
Hovorca organizácie uviedol, že na zasiahnutých miestach je viac ako 220 tímov Červeného polmesiaca a záchranné operácie pokračujú.
Ide o prvý oficiálny iránsky údaj o počte obetí po týchto útokoch. Iránske médiá predtým informovali o zásahu dievčenskej základnej školy v provincii Hormozgán, kde zahynulo najmenej 85 osôb. Tento „barbarský útok“ odsúdil aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Saudskej Arábii. Výbuchy hlásili aj v Dubaji.
SAE uviedli, že iránske údery si vyžiadali život jedného civilistu. Hovorca kuvajtského ministerstva obrany hlási troch vojakov zranených šrapnelom, pričom ministerstvo zdravotníctva predtým informovalo o 12 zranených. Stanica CNN s odvolaním na kuvajtské médiá informovala o dronovom útoku na tamojšie medzinárodné letisko. Tento útok spôsobil menšie škody a ľahké zranenia.
Armáda Spojených štátov oznámila, že dosiaľ neeviduje žiadne obete na americkej strane a zaznamenala len minimálne škody napriek „stovkám iránskych raketových a dronových útokov“. Škody na amerických základniach sú len minimálne a neovplyvnili prebiehajúce operácie, informuje denník The Guardian.