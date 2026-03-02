Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Zahraničie

Iránsky Červený polmesiac hlási 555 mŕtvych po útokoch

.
Dym stúpa na oblohe po útoku v Teheráne. Foto: TASR/AP

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.

Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - V dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí, oznámil v pondelok iránsky Červený polmesiac. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.

„Pri sionisticko-amerických teroristických útokoch vykonaných v rôznych regiónoch našej krajiny bolo doposiaľ napadnutých 131 miest a, žiaľ, 555 našich krajanov prišlo o život,“ napísala humanitárna organizácia v príspevku na sociálnej sieti Telegram.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.

Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania