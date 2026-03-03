< sekcia Zahraničie
Iránsky Červený polmesiac tvrdí, že pri útokoch už zahynulo 742 ľudí
V pondelok miestny Červený polmesiac informoval o 555 obetiach.
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Pri izraelsko-americkej vojenskej operácii v Iráne od soboty zahynulo 787 ľudí. V utorok ráno o tom informoval iránsky Červený polmesiac, píše TASR.
„Podľa správ operačných skupín bolo v dôsledku týchto útokov bohužiaľ zabitých 787 iránskych občanov. Pokračujú práce zamerané na pátranie a odstraňovanie trosiek, ako aj preprava zranených a poskytovanie lekárskej pomoci,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie.
V pondelok miestny Červený polmesiac informoval o 555 obetiach. Exilová Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) v noci na pondelok priniesla správu, v ktorej informovala o 742 mŕtvych.
