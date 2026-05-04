Iránsky dron spôsobil požiar v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra
Autor TASR
Abú Zabí 4. mája (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v pondelok oznámili, že po útoku iránskeho dronu vypukol požiar v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra na východnom pobreží krajiny. Udialo sa tak krátko po tom, čo úrady v krajine obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom. Útoky iránskych dronov a rakiet už potvrdilo aj ministerstvo obrany SAE. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
„Tímy civilnej ochrany vo Fudžajre na incident okamžite zareagovali a naďalej sa snažia situáciu dostať po kontrolu,“ uviedla vo vyhlásení tlačová kancelária mesta Fudžajra. Pri útoku sa stredne ťažko zranili traja občania Indie, ktorých previezli do nemocnice.
Vo Fudžajre ústi ropovod do prístavov v Ománskom zálive, ktoré SAE využívajú na to, aby sa vyhli preprave časti svojej ropy cez zablokovaný Hormuzský prieliv.
Ministerstvo obrany uviedlo, že Irán vypálil celkovo štyri rakety na ciele v rôznych oblastiach naprieč SAE. Tri z nich sa podarilo zostreliť nad teritoriálnymi vodami a jedna dopadla do mora.
Napätie na Blízkom východe v pondelok rastie po tom, čo americký prezident Donald Trump v noci na sieti Truth Social napísal, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Ten iránske sily prakticky blokujú od americko-izraelských útokov na Irán koncom februára.
Americká armáda v pondelok uviedla, že dva torpédoborce už vstúpili do Perzského zálivu s cieľom prelomiť iránsku blokádu a že dve americké obchodné lode preplávali Hormuzským prielivom. Južná Kórea zároveň hlási požiar na jednej zo svojich obchodných lodí kotviacej v SAE.
