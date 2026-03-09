Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Iránsky dron zranil 32 civilistov na ostrove pri metropole Bahrajnu

Fotografia, ktorú zverejnilo bahrajnské ministerstvo vnútra, zachytáva hasičov pri hasení plameňov po tom, ako iránsky projektil zasiahol priemyselnú oblasť v Ma'ameer v Bahrajne v pondelok 9. marca 2026. Foto: TASR/AP

Bahrajnské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu ráno uviedlo, že Irán bezohľadne zaútočil na civilné ciele a spôsobil materiálne škody na zariadení na odsoľovanie vody.

Manáma 9. marca (TASR) - Nočný zásah iránskeho dronu na ostrove južne od bahrajnského hlavného mesta Manáma zranil najmenej 32 civilistov vrátane detí, oznámilo v pondelok bahrajnské ministerstvo zdravotníctva. Stav štyroch osôb je vážny, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Všetci zranení v dôsledku iránskeho dronové útoku na ostrov Sitra boli občania Bahrajnu. Podľa vyhlásenia ministerstva je medzi nimi 17-ročné dievča, ktoré utrpelo vážne zranenie hlavy a očí, či dvojmesačné dojča. Na Sitre zostalo poškodených aj niekoľko domov.

Iránsky úder spôsobil požiar aj v rafinérii štátnej firmy Bapco, ktorá vyhlásila „vyššiu moc“ (force majeure). Tá spoločnosť oslobodzuje od jej zmluvných záväzkov z dôvodu mimoriadnych okolností.

Irán v odvete za útoky, ktoré proti nemu 28. februára spustili Spojené štáty a Izrael, podniká údery na štáty na Blízkom východe. Ich cieľom sa stali americké vojenské základne v regióne aj civilná infraštruktúra vrátane letísk a obytných budov. Spomedzi krajín Perzského zálivu hlásili obzvlášť veľký počet úderov Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Katar.
