Iránsky dron zranil 32 civilistov na ostrove pri metropole Bahrajnu
Autor TASR
Manáma 9. marca (TASR) - Nočný zásah iránskeho dronu na ostrove južne od bahrajnského hlavného mesta Manáma zranil najmenej 32 civilistov vrátane detí, oznámilo v pondelok bahrajnské ministerstvo zdravotníctva. Stav štyroch osôb je vážny, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Všetci zranení v dôsledku iránskeho dronové útoku na ostrov Sitra boli občania Bahrajnu. Podľa vyhlásenia ministerstva je medzi nimi 17-ročné dievča, ktoré utrpelo vážne zranenie hlavy a očí, či dvojmesačné dojča. Na Sitre zostalo poškodených aj niekoľko domov.
Bahrajnské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu ráno uviedlo, že Irán bezohľadne zaútočil na civilné ciele a spôsobil materiálne škody na zariadení na odsoľovanie vody.
Iránsky úder spôsobil požiar aj v rafinérii štátnej firmy Bapco, ktorá vyhlásila „vyššiu moc“ (force majeure). Tá spoločnosť oslobodzuje od jej zmluvných záväzkov z dôvodu mimoriadnych okolností.
Irán v odvete za útoky, ktoré proti nemu 28. februára spustili Spojené štáty a Izrael, podniká údery na štáty na Blízkom východe. Ich cieľom sa stali americké vojenské základne v regióne aj civilná infraštruktúra vrátane letísk a obytných budov. Spomedzi krajín Perzského zálivu hlásili obzvlášť veľký počet úderov Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Katar.
