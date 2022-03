Iránsky duchovný vodca naznačil podporu rokovaniam o jadrovom programe

Teherán 21. marca (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca, ajatolláh Alí Chameneí, v pondelok naznačil podporu jadrovým rokovaniam Teheránu so svetovými mocnosťami, na ktorých sa Irán snaží dosiahnuť zmiernenie západných sankcií. Informovala o tom agentúra AP.



Počas dlhého televízneho prejavu pri príležitosti začiatku perzského nového roka Chameneí zdôraznil dôležitosť ekonomickej sebestačnosti Iránu, pričom však podporil úsilie iránskych vyjednávačov na rokovaniach vo Viedni, kde sa snažia vyjednať zrušenie západných sankcií.



AP pripomína, že Chameneího vyhlásenia sú považované za dôležité, keďže má v Iráne posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach. K rokovaniam o obnovení jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami sa ajatolláh doteraz verejne nevyjadroval.



Bývalý prezident USA Donald Trump v roku 2018 v mene svojej krajiny odstúpil od jadrovej dohody a USA následne obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.



Trumpov nástupca v úrade prezidenta USA, Joe Biden, prisľúbil, že dohodu oživí.



Náročné rokovania sa napokon odohrávali vo Viedni a podľa diplomatov boli zložité. Irán, ktorý má ekonomické problémy, na nich vyzýva na uvoľnenie sankcií, no snaží sa odolať tvrdým požiadavkám Západu.



Začiatkom marca sa tieto rokovania takmer priblížili k svojmu záveru, pripomenula agentúra AP.



Moskva však práve v tejto fáze žiadala záruky, podľa ktorých západné sankcie uvalené na jeho ekonomiku po vojenskej invázii na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Moskvy s Iránom. Týmito požiadavkami Moskvy sa celý vyjednávací proces narušil, uviedla agentúra AP.



Agentúra dodala, že vyjednávači vo Viedni sa teraz musia zísť znovu a nie je jasné, aké prekážky pred nimi stoja.



Súčasné kolo rokovaní sa začalo koncom novembra medzi Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Iránom a Ruskom, kým Spojené štáty sa na ňom zúčastňovali nepriamo, pripomína AFP.



Dohoda z roku 2015 umožnila zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií proti Iránu výmenou za prísne obmedzenie jeho jadrového programu.