Iránsky exprezident Ahmadínežád sa opätovne uchádza o post hlavy štátu

Teherán 2. júna (TASR) - Bývalý iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád v nedeľu zaregistroval svoju kandidatúru v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v júni, oznámili štátne médiá. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Islamská republika ide 28. júna k voľbám, v ktorých sa má nájsť náhrada za ultrakonzervatívneho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý 19. mája zahynul pri havárii vrtuľníka.



Ahmadínežád (67) zastával túto úlohu dve funkčné obdobia od roku 2005 do roku 2013, ktoré boli poznačené konfliktom so Západom, najmä v súvislosti s iránskym jadrovým programom, a jeho ostrými výrokmi na adresu Izraela.



Tak ako všetci uchádzači o prezidentský úrad, aj jeho kandidatúru musí schváliť Rada strážcov - orgán zložený z 12 právnikov, v ktorom dominujú konzervatívci a ktorý preveruje všetkých kandidátov na verejné funkcie. Ahmadínežád bol predtým vylúčený z účasti na prezidentských voľbách v rokoch 2017 a 2021.



"Som presvedčený, že všetky problémy krajiny sa dajú riešiť maximálnym využitím národných kapacít," povedal Ahmadínežád v nedeľu po predložení svojej žiadosti na ministerstve vnútra.



Ahmadínežád sa v roku 2005 celosvetovo "preslávil", keď vyhlásil, že úhlavný nepriateľ Iránu - Izrael - je odsúdený na "vymazanie z mapy", a tiež povedal, že holokaust je "mýtus".



V roku 2009 vypukli celoštátne protesty proti Ahmadínežádovmu spornému znovuzvoleniu, a reakcia vlády viedla k desiatkam mŕtvych a tisíckam zatknutých, pripomína AFP. Registrácia kandidátov sa začala vo štvrtok a končí sa v pondelok.



Do prezidentského súboja sa zaregistrovali aj ďalšie významné osobnosti vrátane umierneného bývalého predsedu parlamentu Alího Laridžáního a ultrakonzervatívneho bývalého jadrového vyjednávača Saída Džalílího. Rada strážcov oznámi konečný zoznam kandidátov 11. júna po tom, ako ukončí svoje overovacie postupy.