Iránsky generál sa vyhráža útokom na eko-centrá Blízkeho východu
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Iránsky generál Sardar Ebráhím Džabbárí v utorok pohrozil, že v prípade pokračovania americko-izraelských útokov zaútočia na „všetky ekonomické centrá“ Blízkeho východu. S odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru ISNA o tom informovala agentúra AFP.
Džabbárí, ktorý je generálom Iránskych revolučných gárd, upozornil na ekonomické dôsledky pokračovania vojny. Pripomenul, že Irán už „uzavrel Hormuzský prieliv“, čo spôsobilo, že cena ropy presiahla 80 dolárov za barel a podľa jeho slov čoskoro môže dosiahnuť až 200 dolárov.
Vojenská eskalácia medzi Izraelom, USA a Iránom v posledných dňoch výrazne ovplyvnila ekonomické záujmy krajín v regióne. Blízky východ je kľúčový pre svetový obchod s ropou a každá hrozba uzavretia Hormuzského prielivu či útoky na ekonomické centrá môžu spôsobiť rast cien energií a narušiť globálne dodávky tovarov.
Eskalácia konfliktu nasledovala po izraelsko-amerických úderoch na Teherán vrátane cieľov spojených s najvyšším vodcom Alím Chameneím, ktorý pri útoku zahynul. Irán reagoval raketovými a dronovými útokmi na vojenské a civilné ciele v Izraeli, Jordánsku a monarchiách Perzského zálivu.
Vplyv tohto vojnového konfliktu na ceny energonosičov v utorok uznal aj americký prezident Donald Trump. Podľa neho ceny ropy a plynu budú rásť, pokiaľ budú Spojené štáty naďalej zapojené do prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe. Zároveň však vyhlásil, že po skončení vojny ceny klesnú alebo budú „dokonca nižšie ako kedykoľvek predtým.“
