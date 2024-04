Zadržali muža z iránskeho konzulátu v Paríži, mal atrapy granátov

Paríž 19. apríla (TASR) - Francúzska polícia v piatok popoludní zadržala pred iránskym konzulátom v Paríži podozrivého muža, ktorý tam predtým podľa jedného svedka vstúpil s výbušninami. Podľa zdroja denníka Le Figaro k zadržaniu došlo po tom, čo muž z budovy vyšiel. Polícia teraz prehľadáva okolie konzulátu, informuje TASR.



"Svedok videl vstúpiť (do budovy) muža s granátom alebo pásom s výbušninami," povedal predtým agentúre AFP nemenovaný zdroj. Na žiadosť iránskej misie k budove v 16. obvode prišla špeciálna francúzska policajná jednotka. Na prípadnú žiadosť iránskej misie bola pripravená vojsť do budovy.



Dopravný podnik RATP zastavil premávku dvoch liniek metra prechádzajúcich neďaleko konzulátu.



Muž z iránskeho konzulátu mal vraj pri sebe iba atrapy granátov

Francúzska polícia nenašla žiadne výbušniny u zadržaného muža, ktorý sa v piatok na iránskom konzuláte v Paríži vyhrážal, že sa pomocou nich odpáli. Výbušniny sa zatiaľ nenašli ani v budove, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa nemenovaných policajných zdrojov svedok videl muža vstúpiť do budovy okolo 11.00 h a vyhodnotil to tak, že podozrivý má pri sebe granát a opasok s výbušninami. Iránska misia následne požiadala francúzsku políciu o pomoc. K budove prišla špeciálna jednotka, ktorá bola v prípade ďalšej požiadavky pripravená vstúpiť dnu.



Muž po približne štyroch hodinách vyšiel na ulicu a polícia ho následne zadržala. Televízny kanál BFM informoval, že mal u seba atrapy granátov.



Policajný zdroj uviedol, že ten istý muž narodený v roku 1963 sa vlani v septembri pokúsil o podpaľačský útok v blízkosti konzulátu.



Denník Le Parisien napísal s odvolaním sa na niekoľko svedkov, že podľa vlastných vyjadrení chcel muž bombovým útokom na konzuláte pomstiť smrť svojho brata.