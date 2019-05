Iránsky minister prišiel rokovať do Iraku v čase napätia s USA

Zarífova cesta do Bagdadu nasleduje deň po tom, ako Spojené štáty oznámili vyslanie ďalších 1500 vojakov na Blízky východ.

Bagdad 25. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pricestoval v sobotu do susedného Iraku, kde má rokovať s vysokopostavenými predstaviteľmi vrátane premiéra Ádila Abdala Mahdího. Predmetom týchto rokovaní má byť aktuálna kríza vo vzťahoch so Spojenými štátmi a jej dôsledky pre daný región, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z irackej vlády.



Zarífova cesta do Bagdadu nasleduje deň po tom, ako Spojené štáty oznámili vyslanie ďalších 1500 vojakov na Blízky východ. Washington tvrdí, že týmito posilami - ohlásenými po nedávnom vyslaní vojnových lodí, bombardérov a systému protiraketovej obrany do oblasti okolo Perzského zálivu - reaguje na útoky schválené najvyšším vedením Iránu.



Zaríf označil tento postup Spojených štátov za "hrozbu pre svetový mier a bezpečnosť", ktorej je potrebné vzdorovať. Abdal Mahdí ešte v utorok povedal, že Irak vyšle do Spojených štátov a Iránu svoje delegácie v snahe zmierniť napätie medzi týmito znepriatelenými krajinami.



Bagdad udržiava blízke vzťahy rovnako s Washingtonom, ako aj s Teheránom, pripomenula DPA.



"Posilňovanie amerických vojsk v našom regióne je hrozbou, a preto veľmi nebezpečné," zopakoval šéf iránskej diplomacie v sobotu. Obhajovanie tohto postupu tým, že Spojené štáty sú neustále ohrozované iránskymi silami, označil za absurdné. "Američania chcú použiť takúto zámienku na to, aby ospravedlnili svoju blízkovýchodnú politiku, ktorá je založená na zvyšovaní napätia v Perzskom zálive," vyjadril sa pred príchodom do Iraku pre štátnu tlačovú agentúru IRNA.



Zaríf už dávnejšie vylúčil možnosť iránsko-amerických rokovaní, ktorých cieľom by bolo zníženie stupňujúceho sa napätia medzi oboma krajinami.