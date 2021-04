Iránsky minister varuje USA pred sabotážami a sankciami

Teherán 13. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v utorok upozornil, že "akty sabotáže" a sankcie neposkytnú Spojeným štátom väčší vplyv na rokovaniach o oživení jadrovej dohody uzavretej z roku 2015.



Zaríf zároveň deklaroval, že Irán nemá problém vrátiť sa k plneniu svojich záväzkov v rámci Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) pre iránsky jadrový program, od ktorého Washington ako jediný zo signatárov odstúpil v roku 2018.



"Američania by však mali vedieť, že sankcie ani sabotáž im neprinesú (ďalšie) vyjednávacie nástroje a tieto činy im situáciu len sťažia," varoval Zaríf na spoločnej tlačovej konferencii so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.



Sabotážou mal Zaríf na mysli výbuch v sieti na rozvod elektriny, ku ktorému došlo v podzemnom zariadení na obohacovanie uránu v iránskom Natanze. Irán to už v nedeľu označil za čin "nukleárneho terorizmu".



Hoci sa k zodpovednosti za tento čin nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael, kde viaceré médiá informovali o kybernetickom útoku vykonanom izraelskou tajnou službou, ktorý spôsobil výpadok elektriny v iránskom zariadení.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok deklaroval, že "sionistický režim sa touto akciou pokúsil pomstiť obyvateľom Iránu za ich trpezlivosť a múdry prístup k zrušeniu sankcií (USA)".



Zaríf v utorok vyjadril presvedčenie, že táto sabotáž zlepší pozíciu Teheránu na rokovaniach o jadrovej dohode.



"Buďte si istí, že schopnosti Iránu z hľadiska rokovaní, ako aj z hľadiska rozvoja jadrového priemyslu budú lepšie," uviedol Zaríf podľa agentúry TASS. Dodal súčasne, že jadrové zariadenie v Natanze bude výkonnejšie vďaka pokročilejším centrifúgam.



Podľa Zarífa sa Izrael sa prerátal, ak verí, že jeho údajná sabotáž v jadrovom zariadení Natanz zastaví snahy Iránu o zrušenie amerických sankcií.



K incidentu v Natanze došlo len niekoľko dní po otvorení rozhovorov vo Viedni zameraných na oživenie dohody o iránskom jadrovom programe, od ktorej administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 odstúpila.



Podobne ako Lavrov aj Zaríf v utorok kritizoval predĺženie sankcií EÚ uvalených na Irán, o čom rozhodli v pondelok členské štáty EÚ.



Ide o sankcie, ktoré voči Iránu prvýkrát zaviedla v apríli 2011 a ktoré reagujú na závažné porušovanie ľudských práv. Odvtedy sa sankcie každoročne predlžujú - tentoraz do 13. apríla 2022.



Únia v roku 2011 odsúdila dramatický nárast počtu popráv v Iráne a systematické represie voči iránskym občanom, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a zatýkaniu za uplatňovanie svojho legitímneho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania.



Podľa Zarífa "dnešná politika EÚ v skutočnosti znamená podporu najradikálnejšej politiky USA voči Teheránu".



"Európa podporuje nielen pozíciu USA, ale v skutočnosti podporuje najradikálnejší trend americkej politiky," uviedol Zaríf v Teheráne na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach s Lavrovom.