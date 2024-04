Iránsky minister zahraničných vecí navštívil Omán v rámci cesty

Dubaj 7. apríl (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján odcestoval v nedeľu do Ománu v rámci regionálneho turné. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Amír Abdollahján cestuje do Ománu, ktorý je prvý cieľ jeho regionálneho turné na čele politickej a parlamentnej delegácie. Bude sa diskutovať o bilaterálnych a regionálnych otázkach, ako je Gaza," uviedlo ministerstvo.



Izraelské bojové lietadlá bombardovali v pondelok iránske veľvyslanectva v Sýrii, pri ktorom podľa Iránu zahynulo sedem veliteľov Revolučných gárd.



Spojené štáty sú preto v stave najvyššej pohotovosti pre riziko možného útoku Iránu na izraelské alebo americké ciele v regióne.



Izraelská armáda vystupňovala nálety v Sýrii proti iránskym Revolučným gardám a proiránskemu libanonskému hnutiu Hizballáh, ktoré podporujú sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Izrael zvyčajne nekomentuje útoky svojich síl na Sýriu. Hovorca izraelskej armády to minulý týždeň potvrdil svojim vyjdrením: "Nekomentujeme správy v zahraničných médiách".