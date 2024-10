Iránsky minister zahraničných vecí priletel do Bejrútu

Bejrút 4. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí priletel v piatok do Bejrútu, oznámili tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Arákčí sa má podľa svojho programu stretnúť s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím a predsedom parlamentu Nabíhom Berrim, ktorý je blízkym spojencom Hizballáhu.



Ide o prvú návštevu vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa od izraelského útoku, pri ktorom minulý týždeň v Bejrúte zahynul šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh.



Eskalujúce boje medzi Hizballáhom a Izraelom zvyšujú obavy, že do konfliktu na Blízkom východe, ktorý prebieha na niekoľkých frontoch, by mohli byť vtiahnuté aj Spojené štáty a Irán.



Práve Teherán v utorok večer podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael. Izraelskej protivzdušnej obrane sa údajne podarilo zneškodniť väčšinu zo 180 balistických rakiet.



Mohutný útok bol podľa Iránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych militantných skupín vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd.