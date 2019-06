Iránsky minister Zaríf: Európa nie je v pozícii na kritizovanie Iránu

Irán v piatok odmietol myšlienku predloženú Francúzskom o obnovení jadrových rozhovorov. Teherán varoval, že úsilie o rozšírenie súčasnej dohody by mohlo viesť k jej celkovému zlyhaniu.

Teherán 9. júna (TASR) - Európske krajiny nie sú v "žiadnej pozícii", v ktorej by mohli kritizovať Irán, uviedol v nedeľu iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pred návštevou svojho nemeckého rezortného kolegu Heika Maasa v Teheráne.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Maas pricestuje do islamskej republiky v pondelok na pozadí iránskeho nátlaku na Európu v súvislosti s presadzovaním záväzkov zahrnutých v jadrovej dohode z roku 2015, z ktorej medzičasom vycúvali Spojené štáty.



"Európania určite nie sú v žiadnej pozícii na kritiku Iránu, a to ani záležitosti, ktoré nemajú nič spoločné s touto dohodou," povedal Zaríf novinárom. Irán podpísal dohodu s Čínou, Ruskom, Nemeckom, Britániou, Francúzskom a USA, čo viedlo k uvoľneniu sankcií výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však vlani od dohody odstúpila a opätovne uvalila na Teherán sankčné opatrenia.



Európska a západná politika "spôsobili v našom regióne iba škody", prízvukoval Zaríf. "Teraz krajiny ako Nemecko zastavili predaj zbraní do Saudskej Arábie za jej bombardovanie jemenského ľudu, ale niektoré ďalšie krajiny tak nespravili. Vo všeobecnosti Západ umožnil autoritatívnym režimom páchať v našom regióne zločiny," tvrdí šéf iránskej diplomacie.



Iránsky prezident Hasan Rúhání v máji povedal, že Teherán už nebude implementovať určité časti jadrovej dohody a pohrozil, že jeho krajina zájde ďalej, ak zostávajúci signatári nebudú podporovať uvoľnenie sankcií.



Zaríf dodal, že Európania majú "povinnosť" zabezpečiť, aby sa ekonomické vzťahy Iránu vrátili do normálu. Irán v piatok odmietol myšlienku predloženú Francúzskom o obnovení jadrových rozhovorov. Teherán varoval, že úsilie o rozšírenie súčasnej dohody by mohlo viesť k jej celkovému zlyhaniu.