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Iránsky najvyšší vodca prisľúbil pomstu za smrť svojho otca
Iránci vo štvrtok pochovali Alího Chameneího, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na islamskú republiku 28. februára.
Autor TASR
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Teherán 11. júla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí v sobotu uviedol, že „národ rozhodne žiada“ pomstu za zavraždeného bývalého lídra a jeho otca Alího Chameneího. Vyplýva to z písomného vyhlásenia vodcu zverejneného v sobotu na platforme Telegram, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Pomsta je vôľou našej krajiny a musí sa nevyhnutne vykonať,“ uviedol Chameneí v liste. „Táto záležitosť nezávisí ani od mojej osobnej existencie, ani od existencie iných predstaviteľov. Či tu budeme, alebo nie, stane sa to,“ zdôraznil vodca. „Sľubujeme, že pomstíme krv zavraždeného vodcu a všetkých mučeníkov týchto dvoch vojen,“ dodal Chameneí vo svojom posolstve.
Iránci vo štvrtok pochovali Alího Chameneího, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na islamskú republiku 28. februára. Pohreb sa uskutočnil v jeho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu, kde ho uložili na odpočinok vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvätnejšie miesto šiitského islamu v Iráne. K jeho pohrebu došlo po šesťdňovom štátnom smútku a masívnych procesiách, ktoré prebiehali v piatich mestách naprieč Iránom a susedným Irakom.
Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a „konkrétnom“ pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA.
„Pomsta je vôľou našej krajiny a musí sa nevyhnutne vykonať,“ uviedol Chameneí v liste. „Táto záležitosť nezávisí ani od mojej osobnej existencie, ani od existencie iných predstaviteľov. Či tu budeme, alebo nie, stane sa to,“ zdôraznil vodca. „Sľubujeme, že pomstíme krv zavraždeného vodcu a všetkých mučeníkov týchto dvoch vojen,“ dodal Chameneí vo svojom posolstve.
Iránci vo štvrtok pochovali Alího Chameneího, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na islamskú republiku 28. februára. Pohreb sa uskutočnil v jeho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu, kde ho uložili na odpočinok vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvätnejšie miesto šiitského islamu v Iráne. K jeho pohrebu došlo po šesťdňovom štátnom smútku a masívnych procesiách, ktoré prebiehali v piatich mestách naprieč Iránom a susedným Irakom.
Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a „konkrétnom“ pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA.