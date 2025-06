Iránsky odvetný útok na Izrael má štyroch mŕtvych a 87 zranených

Jeruzalem 16. júna (TASR) — Štyria ľudia prišli v noci na pondelok o život pri dopadoch iránskych balistických rakiet v strednom Izraeli. Ďalších 87 osôb utrpelo zranenia, z toho jedna vážne a päť stredne ťažkých, informovala podľa portálu Times of Israel na sieti X zdravotnícka záchranná služba Červená Dávidova hviezda (MDA).



V meste Bnej Brak bol nájdený mŕtvy muž vo veku približne 80 rokov a do nemocníc previezli vyše 20 ľudí, z toho dvoch so stredne ťažkými zraneniami, uviedol v samostatnom vyhlásení veliteľ regionálnej polície Dan Gilad Klein.



Dopad iránskej rakety bol hlásený aj v meste Petach Tikva, kde zasiahla 20-podlažnú budovu a vážne poškodila jej štvrté a piate podlažie. Zatiaľ nie je známe, či v poškodenej budove niekto uviazol



Izrael čelil tretiu noc po sebe odvetnému raketovému útoku Iránu. Izraelské ozbrojené sily v noci na pondelok krátko po 03.00 h SELČ uviedli, že zaznamenali ďalšiu vlnu balistických rakiet odpálených z Iránu.



Izraelská armáda v pondelok oznámila, že letectvo počas novej vlny útokov zasiahlo veliteľské centrá v Teheráne patriace elitným jednotkám Kuds, ktoré sú zložkou revolučných gárd zodpovednou za operácie v zahraničí. Tieto centrá boli použité „na plánovanie teroristických útokov proti Izraelu prostredníctvom zástupcov iránskeho režimu na Blízkom východe“.



Iránske revolučné gardy vo vyhlásení, ktoré citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA, varovali, že „efektívne, cielené a ničivé operácie proti kľúčovým cieľom“ v Izraeli „budú pokračovať až do jeho úplného zničenia“.



Izrael spustil bezprecedentný útok na Irán v noci na piatok. V islamskej republike zasiahol vojenské objekty a jadrové zariadenia a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov.