Iránsky parlament pre ekonomické problémy odvolal ministra

Teherán 2. marca (TASR) - Iránsky parlament v nedeľu zbavil funkcie a odvolal ministra hospodárstva a financií Abdolnásera Hemmatího. Udialo sa tak v súvislosti s rastúcimi obavami z prudkého oslabenia národnej meny a obvineniami zo zlého hospodárenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Hemmatí v hlasovaní prišiel o dôveru parlamentu, jeho odvolanie z funkcie podporilo 182 z 273 poslancov, oznámil predseda zákonodarného zboru Mohammad Báker Kálíbáf. Hemmatí bol súčasťou vlády prezidenta Masúda Pezeškijána, ktorú zostavil pred takmer ôsmimi mesiacmi.



Hlasovanie sa odohralo v kontexte prepadu iránskej meny - v nedeľu sa v zmenárňach za každý americký dolár predávalo 930.000 rialov. V polovici minulého roka to bolo o zhruba 300.000 menej.



Pezeškiján, bývalý guvernér centrálnej banky, do svojej funkcie nastúpil vlani v júli s ambíciou oživiť hospodárstvo a zrušiť niektoré sankcie uvalené Západom. Znehodnotenie rialu sa však len zintenzívnilo, najmä od decembrového zvrhnutia iránskeho spojenca v Sýrii, prezidenta Bašára Asada.



Prezident svojho ministra v parlamente obhajoval, pričom tvrdil, že Irán je "v plnohodnotnej hospodárskej vojne" so Západom a je potrebné "zaujať bojovú formáciu". "Hospodárske problémy dnešnej spoločnosti nesúvisia s jednou osobou a nemôžeme za ne viniť len jednu osobu," zdôraznil.



Poslanci v rozprave Hemmatího obviňovali za ekonomické ťažkosti v krajine. Jeden z nich povedal, že obyvatelia nemôžu tolerovať novú vlnu inflácie a vyzval na kontrolu rastu cien zahraničných mien a ďalších tovarov. Iná poslankyňa zase tvrdila, že ľudia si nemôžu dovoliť kúpiť lieky a zdravotnícke vybavenie.



Naopak, našli sa aj hlasy, ktoré ministrovi vyjadrili podporu. Podľa nich za rast inflácie a výmenných kurzov nemôže súčasná vláda alebo parlament a poukázali na rozpočtový deficit, ktorý zanechal predchádzajúci kabinet.



Hemmatí pripustil, že počas piatich mesiacov jeho pôsobenia v úrade bola hospodárska situácia náročná a že inflácia zostáva vysoká a dosahuje 35 percent, a to aj po jej čiastočnom znížení.



Rozhodnutie odvolať ministra podľa AP takisto prichádza v čase rastúceho napätia v súvislosti s iránskym jadrovým programom a zhoršujúcimi sa vzťahmi Teheránu so Západom. Iránsku ekonomiku vážne zasiahli medzinárodné sankcie, najmä po odstúpení USA od jadrovej dohody z roku 2015, známej ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA).