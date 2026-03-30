Iránsky parlament rokuje o Zmluve o nešírení jadrových zbraní
Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Irán v pondelok zopakoval, že sa nesnaží získať jadrové zbrane, ale v tamojšom parlamente sa rokuje o jeho zotrvaní v Zmluve o nešírení jadrových zbraní. Oznámil to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Iránska islamská republika nikdy neusilovala a ani teraz neusiluje o získanie jadrových zbraní,“ uviedol Bakájí na tlačovej konferencii.
„Pokiaľ ide o členstvo v tejto zmluve, bez ohľadu na naše jasné stanovisko k zákazu všetkých zbraní hromadného ničenia, ide skutočne o diskusiu, ktorá prebieha vo verejnej mienke a na parlamentnej úrovni,“ dodal.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí v pondelok potvrdil, že prostredníctvom sprostredkovateľov Irán dostal správy o ochote Spojených štátov rokovať. Návrhy Washingtonu však považuje za „nereálne, nelogické a prehnané“, poznamenal Bakájí.
Reuters pripomína, že vyjadrenia iránskeho hovorcu prišli len deň po tom, ako sa v Islamabade stretol pakistanský minister zahraničných vecí so svojimi rezortnými partnermi z Egypta, Saudskej Arábie a Turecka, aby diskutovali o vojne na Blízkom východe.
„Naše stanovisko je jasné. Sme terčom vojenskej agresie. Preto je všetko naše úsilie a sily zamerané na našu obranu,“ uzavrel hovorca.
