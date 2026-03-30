Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Iránsky parlament rokuje o Zmluve o nešírení jadrových zbraní

Snímka z útokov. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Irán v pondelok zopakoval, že sa nesnaží získať jadrové zbrane, ale v tamojšom parlamente sa rokuje o jeho zotrvaní v Zmluve o nešírení jadrových zbraní. Oznámil to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

„Iránska islamská republika nikdy neusilovala a ani teraz neusiluje o získanie jadrových zbraní,“ uviedol Bakájí na tlačovej konferencii.

„Pokiaľ ide o členstvo v tejto zmluve, bez ohľadu na naše jasné stanovisko k zákazu všetkých zbraní hromadného ničenia, ide skutočne o diskusiu, ktorá prebieha vo verejnej mienke a na parlamentnej úrovni,“ dodal.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí v pondelok potvrdil, že prostredníctvom sprostredkovateľov Irán dostal správy o ochote Spojených štátov rokovať. Návrhy Washingtonu však považuje za „nereálne, nelogické a prehnané“, poznamenal Bakájí.

Reuters pripomína, že vyjadrenia iránskeho hovorcu prišli len deň po tom, ako sa v Islamabade stretol pakistanský minister zahraničných vecí so svojimi rezortnými partnermi z Egypta, Saudskej Arábie a Turecka, aby diskutovali o vojne na Blízkom východe.

„Naše stanovisko je jasné. Sme terčom vojenskej agresie. Preto je všetko naše úsilie a sily zamerané na našu obranu,“ uzavrel hovorca.
Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie vystriedal dážď, na ako dlho?