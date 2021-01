Iránsky poslanec pohrozil vykázaním inšpektorov MAAE

Teherán 9. januára (TASR) - Ak Spojené štáty do 21. februára nezrušia sankcie voči Iránu, Teherán vykáže z krajiny inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). V sobotu to uviedol tamojší zákonodarca Ahmad Amírabádí Faráhání, ktorého cituje agentúra Reuters.



"Zo zákona vyplýva, že ak Američania do 21. februára nezrušia finančné, bankové a ropné sankcie, inšpektorov MAAE definitívne vypovieme z krajiny, a definitívne ukončíme dobrovoľné vykonávanie Dodatkového protokolu," uviedol Faráhání.



Iránsky parlament totiž v novembri minulého roka prijal zákon, ktorý vláde ukladá povinnosť zastaviť inšpekcie svojich jadrových zariadení, ako aj zintenzívniť obohacovanie uránu nad hranicu stanovenú v jadrovej dohode z roku 2015 v prípade, že na krajinu budú aj naďalej uvalené sankcie.



Rada strážcov, hlavný ústavný dozorný orgán v krajine, predmetný zákon schválila začiatkom decembra a iránska vláda avizovala, že ho implementuje.



Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí v piatok uviedol, že Irán netrvá na tom, aby sa Spojené štáty vrátili k jadrovej dohode. Žiada predovšetkým zrušenie sankcií, ktoré na Teherán uvalila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Spomínanú dohodu, oficiálne nazvanú Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), Irán podpísal so svetovými mocnosťami vrátane USA. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Za Spojené štáty dohodu vyrokovala vláda vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu.



Trumpova vláda od dohody jednostranne odstúpila v roku 2018 a opäť zaradila Irán na sankčný zoznam.



Teherán následne začal porušovať niektoré záväzky vyplývajúce zo spomínanej zmluvy, hoci od nej oficiálne neodstúpil. Začal napríklad obohacovať urán na úroveň 20 percent, pričom JCPOA stanovuje maximálnu úroveň na 3,67 percenta.



Novozvolený americký prezident Joe Biden, ktorý do úradu nastúpi 20. januára, v minulosti uviedol, že je ochotný sa k jadrovej zmluve s Teheránom vrátiť.