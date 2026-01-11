< sekcia Zahraničie
Iránsky predseda parlamentu varoval pred útokmi na USA a Izrael
Izrael sa do zoznamu možných cieľov iránskeho útoku v nedeľu dostal po prvýkrát.
Autor TASR
Dubaj 11. januára (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu v nedeľu varoval, že americká armáda a Izrael budú „legitímnymi cieľmi“, ak USA zaútočia na Islamskú republiku, ako pohrozil prezident Donald Trump. TASR o tom píše podľa agentúr AP a AFP.
Izrael sa do zoznamu možných cieľov iránskeho útoku v nedeľu dostal po prvýkrát. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf je zástanca tvrdej línie a túto hrozbu vyslovil počas rokovania o vnútropolitickej situácii. V jednom okamihu poslanci skandovali heslo: „Smrť Amerike!“ a ďalšie heslá na podporu vlády.
Irán čelí rozsiahlym protivládnym protestom už od konca roka 2025. Úrady kvôli tomu už viac ako 60 hodín blokujú internet na celoštátnej úrovni, uviedla v nedeľu monitorovacia spoločnosť Netblocks.
„Toto cenzúrne opatrenie predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť a blaho Iráncov v kľúčovom momente pre budúcnosť krajiny,“ uviedla spoločnosť na sieti X.
Celonárodné protesty sa začali pre vážne hospodárske problémy krajiny, čo spochybňuje kompetentnosť iránskej teokracie vládnuť. Násilie súvisiace s demonštráciami si vyžiadalo najmenej 116 obetí, uviedli aktivisti. Ďalších 2600 ľudí bolo zadržaných, uviedla americká Human Rights Activists News Agency.
Keďže v Iráne nefunguje internet a telefónne spojenie, je čoraz ťažšie monitorovať priebeh demonštrácií zo zahraničia. Iránske úrady v sobotu naznačili, že by mohli zintenzívniť zásahy proti demonštrantom.
