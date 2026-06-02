Iránsky predstaviteľ: Bez kapitulácie Iránu je vojna s USA neodvratná
Autor TASR
Teherán 2. júna (TASR) - Odmietnutie amerických požiadaviek môže viesť k obnoveniu ozbrojeného konfliktu medzi Iránom a USA, upozornil v utorok Mohammad Džaafar Asadí, zástupca náčelníka Ústredného velenia iránskej armády, nazývaného tiež Chátam an-Anbijá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty požadujú našu úplnú kapituláciu, ale iránsky národ sa nikdy nevzdá,“ uviedol Asadí. „Bez kapitulácie je vojna neodvratná,“ podotkol.
Americký prezident Donald Trump na začiatku vojnového konfliktu s Iránom vyzýval na jeho bezpodmienečnú kapituláciu. Neskôr tiež varoval pred zničením „celej civilizácie“. Odvtedy Teheránu opakovane hrozí ešte silnejšími útokmi, ak nepristúpi na dohodu s USA, ktorá by viedla k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu a záväzku Iránu, že sa nikdy nepokúsi získať jadrovú zbraň.
Irán podľa pondelkovej správy agentúry Tasním pozastavil sprostredkúvaný dialóg so Spojenými štátmi pre izraelské porušovanie prímeria v Libanone. Trump následne vyhlásil, že o kroku iránskej strany vopred nepočul, ale že odmlka je v poriadku a je ochotný počkať. Zároveň však tvrdil, že ho prípadné stroskotanie rozhovorov nezaujíma.
Neskôr v pondelok šéf Bieleho domu oznámil dohodu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh na zastavení všetkej paľby a uviedol, že rokovania s Teheránom „pokračujú rýchlym tempom“.
Iránska agentúra Mehr s odvolaním sa zdroj z okolia iránskeho vyjednávacieho tímu v utorok informovala, že Irán zatiaľ nereagoval na návrh konečnej dohody USA, ktorá má ukončiť konflikt medzi nimi. V Teheráne pokračujú diskusie o finálnom znení a Irán návrh posudzuje opatrne, pretože vníma, že USA v minulosti nedodržiavali svoje záväzky, uviedol zdroj.
Vo vojne medzi USA a Iránom platí od začiatku apríla prímerie. Napriek tomu USA podnikli v uplynulých dňoch na Irán nové údery. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) tvrdí, že útoky vykonalo v sebaobrane a v odvete za „agresívne“ kroky Iránu zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu MQ-1. Teherán zas oznámil útok na základňu využívanú americkou armádou.
