Iránsky predstaviteľ: Návrhy európskych mocností sú nerealistické

Ženeva 21. júna (TASR) - Návrhy, ktoré európske mocnosti v piatok v Ženeve predložili Iránu v súvislosti s jeho jadrovým programom, boli nerealistické a trvanie na nich neprispeje k dohode, uviedol v sobotu pre agentúru Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ, informuje TASR.



„V každom prípade Irán preskúma európske návrhy v Teheráne a na ďalšom stretnutí predloží svoje odpovede,“ uviedol zdroj. Požiadavka na skončenie iránskeho zámeru obohacovať urán je podľa neho slepou uličkou a Teherán nebude rokovať ani o svojich obranných kapacitách vrátane raketového programu.



V piatok sa vo švajčiarskej Ženeve uskutočnili prvé priame rokovania šéfov diplomacie európskych krajín s Teheránom od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Zúčastnili sa na nich ministri zahraničných vecí Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Iránsku stranu zastupoval minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.



Európski predstavitelia podľa francúzskeho ministra Jeana-Noëla Barrota vyzvali Irán, aby pokračoval v rozhovoroch so Spojenými štátmi ohľadom svojho jadrového programu, a to aj napriek pokračujúcim útokom Izraela. To však Arákčí odmietol so slovami, že Teherán je pripravený „zvážiť“ diplomaciu, „keď sa zastaví agresia“.



Podľa agentúry AP však rokovania priniesli nádej na pokračovanie dialógu, hoci bez známok okamžitého a konkrétneho pokroku.