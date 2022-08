Iránsky prezident čelí žalobe v New Yorku, príde na zasadanie OSN

New York 25. augusta (TASR) - Iránska exilová opozičná skupina podala v New Yorku žalobu na ultrakonzervatívneho prezidenta Iránu Ebráhíma Raísího. Stalo sa tak necelý mesiac predtým, ako tam Raísí pricestuje na zasadanie Valného zhromaždenia OSN, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Civilnú žalobu podala exilová organizácia s názvom Národná odbojová rada Iránu (NCRI), ktorá sa usiluje o zvrhnutie islamského teokratického režimu v Teheráne.



Raísí ako niekdajší vysokopostavený sudca nesie priamu zodpovednosť za masové popravy tisícov iránskych disidentov v roku 1988. Podľa predloženej žaloby bol členom takzvanej komisie smrti zloženej zo štyroch sudcov, ktorá tieto popravy, mučenie a ďalšie nezákonnosti nariaďovala.



Traja navrhovatelia, ktorí sa v roku 1988 sami stali obeťami mučenia, alebo im popravili príbuzných, žiadajú od Raísího odškodnenie v bližšie nešpecifikovanej výške.



Prioritne však požadujú, aby americké úrady podnikli voči iránskemu prezidentovi patričné kroky, keď v septembri podľa očakávaní pricestuje na Všeobecnú rozpravu 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorá a bude konať od 20. do 26. septembra.



Podľa právnych zástupcov žalujúcej strany by Raísí nemal disponovať diplomatickou imunitou, hoci je úradujúcim prezidentom a bude oficiálnym zástupcom svojej krajiny na Valnom zhromaždení.



Poukazujú na to, že nie je diplomatom, ktorý by bol akreditovaný v newyorskom sídle OSN. Argumentujú tiež, že hlavou Iránskej islamskej republiky nie je v skutočnosti Raísí, ale najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, preto mu podľa nich imunita neprináleží.



V prípade, že by americké úrady tieto ich argumenty akceptovali, mohli by v súvislosti s podanou žalobou doručiť Raísímu príslušnú súdnu zásielku, keď v septembri zavíta do New Yorku. Prezident by potom musel do 21 dní doručiť miestnemu súdu svoje vyjadrenie k prípadu.



Americká vláda oznámenie o podaní žaloby na Ebráhíma Raísího bezprostredne nekomentovala.