Iránsky prezident: Na zníženie napätia s USA treba využiť každú cestu
Napätie medzi Iránom a USA pretrváva, pričom prvé kolo mierových rokovaní neprinieslo žiadny konkrétny výsledok.
Autor TASR
Teherán 20. apríla (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok vyhlásil, že na zníženie napätia vo vzťahoch so Spojenými štátmi treba využiť každú rozumnú a diplomatickú cestu. Dodal však, že ostražitosť a nedôvera v interakciách s Washingtonom sú „nepopierateľnou nevyhnutnosťou“. S odvolaním sa na iránsku štátnu agentúru IRNA o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Napätie medzi Iránom a USA pretrváva, pričom prvé kolo mierových rokovaní neprinieslo žiadny konkrétny výsledok. Nové kolo rozhovorov sa malo začať v pakistanskej metropole Islamabad. Kým americkú delegáciu vedenú viceprezidentom J. D. Vance očakávajú v Islamabade v pondelok večer, Irán zatiaľ o vyslaní svojho tímu do Pakistanu nerozhodol.
V tejto súvislosti iránska štátna televízia citovala nemenovaný informovaný zdroj, podľa ktorého neexistujú žiadne plány na ďalšie kolo rokovaní pre „nadmerné a iracionálne“ požiadavky USA, ako aj vzhľadom na meniace sa postoje Washingtonu.
Jadrom sporu je Hormuzský prieliv, kde Irán sprísnil kontrolu nad námornou dopravou. Spojené štáty medzičasom zadržali iránsku nákladnú loď, ktorá sa podľa Washingtonu pokúsila prelomiť námorné obmedzenia v oblasti. Americké jednotky ju po varovaniach zastavili streľbou na strojovňu a následne prevzali kontrolu nad plavidlom. Teherán tento krok odsúdil a pohrozil odvetou.
Irán aj USA sa navzájom opakovane obviňujú z porušovania prímeria i zo zvyšovania napätia v regióne. Podľa Pezeškijána americké kroky ukazujú, že Washington sa uberá smerom k „opakovaniu predchádzajúcich vzorcov a zrade diplomacie“.
