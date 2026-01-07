< sekcia Zahraničie
Iránsky prezident nariadil neútočiť na pokojných demonštrantov
Autor TASR
Teherán 7. januára (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján nariadil v stredu bezpečnostných zložkám, aby nezasahovali proti protestujúcim, pričom rozlišoval pokojných demonštrantov a ozbrojených „výtržníkov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo videu, ktoré po zasadnutí vlády zverejnila tlačová agentúra Mehr, viceprezident Mohammad Džafar Káempaná uviedol, že prezident nariadil, aby „sa neprijímali žiadne bezpečnostné opatrenia proti protestujúcim“.
„Tí, ktorí nosia strelné zbrane, nože a mačety a útočia na policajné stanice a vojenské objekty, sú výtržníci, a my musíme rozlišovať medzi demonštrantmi a výtržníkmi,“ doplnil Káempaná.
Bezpečnostné zložky zabili už najmenej 27 demonštrantov vrátane piatich osôb mladších ako 18 rokov, uviedla v utorok mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku. Iránske médiá, ktoré šíria oficiálne vyhlásenia, informovali o 13 mŕtvych vrátane obetí z radov členov bezpečnostných zložiek a policajta, ktorého zastrelili v utorok.
Protesty vyvolala ekonomická situácia v krajine a s ňou spojené rastúce životné náklady. Začali sa 28. decembra zastavením činnosti obchodníkov v Teheráne a odvtedy sa rozšírili do ďalších oblastí. Ide o najvážnejšie demonštrácie v krajine od celonárodných protestov v rokoch 2022–23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej vo väzbe. Úrady ju zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien, píše AFP.
