Iránsky prezident ocenil volebné víťazstvo premiéra Iraku

Iracký premiér premiér Muhammad Šijá as-Súdání počas hlasovania v parlamentných voľbách v irackom Bagdade 11. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Teherán 14. novembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok telefonicky zablahoželal irackému premiérovi Muhammadovi Šíjá Súdánímu k jeho „skvelému úspechu“ v tohtotýždňových parlamentných voľbách, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Súdání je lídrom aliancie šiitských frakcií, z ktorých niektoré majú úzke väzby na Irán, a v súčasnosti rokuje o vytvorení novej koalície, ktorá by v Iraku zostala pri moci.

Dúfam, že počas nového funkčného obdobia sa naše vzťahy a spolupráca vo všetkých oblastiach budú ďalej rozvíjať a prehlbovať,“ povedal Pezeškiján, ako vyplýva z vyhlásenia jeho kancelárie.

Iránsky prezident podľa vyhlásenia označil iracké voľby za „skvelý úspech, ktorý prebehol pokojne a ktorý posilnil dôveryhodnosť a veľkosť Iraku, nášho spriateleného, bratského národa“, cituje ho AFP.

Súdání bol prvýkrát zvolený v roku 2022 s podporou proiránskych strán a v utorkových voľbách sa uchádzal o druhé funkčné obdobie. Hlasovanie sa konalo viac než dve desaťročia po americkej invázii, ktorá vyústila do zvrhnutia režimu prezidenta Saddáma Husajna. Po tomto období nasledovali roky boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).
.

