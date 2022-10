Iránsky prezident označil protesty za sprisahanie nepriateľov Iránu

Teherán 2. októbra (TASR) - Iránsky ultrakonzervatívny prezident Ebráhím Raísí v nedeľu označil prebiehajúce nepokoje v krajine za "sprisahanie nepriateľov Iránu", ktoré podľa neho bolo neúspešné.



Vo vyhlásení zverejnenom prezidentskou kanceláriou sa píše, že "v čase, keď islamská republika prekonávala ekonomické problémy, aby sa stala aktívnejšou v regióne a vo svete, nepriatelia vstúpili do hry so zámerom izolovať Irán. Ale toto sprisahanie sa im nepodarilo."



Pouličné protesty v Iráne vyvolala správa o smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, o ktorej iránske úrady informovali 16. septembra. Tri dni predtým Amíníovú zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Iránske úrady tvrdia, že mladá žena zomrela prirodzenou smrťou. Podľa aktivistov ju však policajti bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla.



Pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči účastníkom protestov vyvolaných smrťou Mahsy Amíníovej prišlo o život už najmenej 92 ľudí.