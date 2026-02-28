< sekcia Zahraničie
Iránsky prezident Pezeškiján je v poriadku a v bezpečí, píšu médiá
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Teherán 28. februára (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je po spustení rozsiahlych útokov Izraela a Spojených štátov na sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády v poriadku a nachádza sa na bezpečnom mieste, informovali o tom v sobotu štátne tlačové agentúry IRNA a Tasním. Izrael operáciu pomenoval Roaring Lion (Revúci lev), píše TASR.
