Iránsky prezident odmietol špekulácie, že sa v USA stretne s Trumpom
Vzťahy medzi Iránom, Spojenými štátmi aj Európou sú momentálne najvyhrotenejšími za posledné roky.
Autor TASR
Teherán 23. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján zavrhol v utorok špekulácie o tom, že sa počas návštevy v Spojených štátoch stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Takto zamietavo sa vyjadril krátko pred svojím odletom na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku, informuje TASR na základe agentúry DPA.
Pezeškiján sa podľa iránskej štátnej agentúry IRNA sa vyslovil za dialóg i porozumenie v medzinárodných vzťahoch. „Nemôžete však rokovať s niekým, kto chce demonštrovať silu, tyranizovať, ničiť a spôsobovať škody,“ dodal bez toho, aby Trumpa menoval.
Vzťahy medzi Iránom, Spojenými štátmi aj Európou sú momentálne najvyhrotenejšími za posledné roky. Dôvodom je 12-dňová vojna Iránu s Izraelom, pričom Izrael a Spojené štáty v rámci nej bombardovali kľúčové iránske jadrové zariadenia.
Pred týmto konfliktom Teherán a Washington vyše dva mesiace rokovali o iránskom jadrovom programe, ich rozhovory však uviazli. Spor sa ešte viac vyostril po tom, ako Teherán v reakcii na zmienený konflikt dočasne pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa v pondelok v New Yorku stretol s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim. Pred dvoma týždňami sa táto dvojica v Káhire dohodla na pláne obnovenia jadrových inšpekcií MAAE v Iráne.
