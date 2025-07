Iránsky prezident povedal, že sa ho Izrael pokúsil zabiť

Teherán 7. júla (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján uviedol, že Izrael, ktorý v júni viedol s Iránom 12-dňovú vojnu, sa ho pokúsil zabiť. Pezeškiján sa tak vyjadril v rozhovore s americkým novinárom Tuckerom Carlsonom zverejnenom v pondelok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Áno, pokúsili sa o to... Ale neuspeli,“ odpovedal iránsky prezident na otázku, či si myslí, že sa ho Izrael snažil zabiť. „Neboli to Spojené štáty, kto stál za pokusom vziať mi život. Bol to Izrael... Pokúsili sa bombardovať oblasť, kde sme mali rokovanie,“ objasnil Pezeškiján.



K pokusu o zabitie iránskej hlavy štátu vraj došlo v júni počas vojny s Izraelom, ktorý 13. júna zaútočil na islamskú republiku. Pri izraelských útokoch zahynulo viac ako 900 ľudí vrátane popredných jadrových vedcov a vojenských predstaviteľov. Iránske údery v Izraeli si podľa tamojších orgánov vyžiadali 28 obetí.



Izraelsko-iránska vojna vypukla len dva dni pred plánovaným šiestym kolom rozhovorov medzi delegáciami Iránu a Spojených štátov o jadrovom programe Teheránu.



Okrem Izraela počas vojny zaútočili na iránske jadrové zariadenia aj Spojené štáty. Pezeškiján v rozhovore s Carlsonom povedal, že Irán nemá problém obnoviť jadrové rozhovory s Washingtonom za predpokladu, že medzi oboma krajinami sa obnoví dôvera.



„Nevidíme žiaden problém v návrate k rokovaniam,“ konštatoval prezident Iránu, ktorý však dodal, že na reštartovanie rozhovorov existuje podmienka. „Ako môžeme znova veriť Spojeným štátom? Vrátili sme sa (predtým) k rokovaniam, ako potom môžeme mať istotu, že počas ďalších rokovaní opäť nedovolia izraelskému režimu zaútočiť na nás?“ pýtal sa Pezeškiján.



Uviedol tiež, že americký prezident Donald Trump si musí vybrať, či bude podporovať mier na Blízkom východe, alebo dovolí Izraelu, aby zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom, cituje z rozhovoru ruská agentúra TASS.



„Americký prezident by mal vedieť, že ďalšia vojna iba prehĺbi nestabilitu na Blízkom východe a nebude v prospech ani v záujme USA,“ povedal. „Americký prezident je dostatočne silný na to, aby upratal Izrael aj (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua,“ mieni iránsky prezident.