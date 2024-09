Iránsky prezident pricestoval do Kurdistanu

Irbíl 12. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján pricestoval vo štvrtok do irackého Kurdistanu, aby sa stretol s poprednými predstaviteľmi tohto autonómneho regiónu, píše TASR podľa agentúry AFP.



Pezeškiján je druhý deň na návšteve susedného Iraku, ktorá má za cieľ posilniť vzťahy oboch krajín. Ide o jeho prvú zahraničnú návštevu, odkedy v júli nastúpil do úradu.



Iránskeho prezidenta v Irbíle na červenom koberci privítal prezident Kurdistanu Nečírván Bárzání spolu s kurdskými jednotkami Pešmerga.



Po rokovaniach s kurdským prezidentom a kurdským premiérom Masrúrom Bárzáním odcestoval iránsky prezident do Sulajmaníje, bašty vplyvu politickej strany Vlastenecký zväz Kurdistanu (PUK).



Vzťahy Iránu s irackým Kurdistanom sa v posledných mesiacoch zlepšili, keďže Bagdad vyvíjal úsilie s cieľom zneškodniť iránske opozičné zoskupenia, ktoré dlhodobo pôsobili v Kurdistane.



Teherán v roku 2022 útočil na tieto ozbrojené skupiny v Kurdistane, v marci 2023 Irak s Iránom podpísal bezpečnostnú dohodu, v ktorej sa Bagdad zaviazal odzbrojiť skupiny a presunúť ich z pohraničných oblastí do táborov.



"Podarilo sa nám... upraviť bezpečnostnú situáciu v pohraničných oblastiach," povedal v stredu iracký premiér Muhammad Šijá Súdání a pripomenul, že Irak nedopustí, aby jeho územie slúžilo ako východiskový bod pre akékoľvek akty agresie voči Iránu.



Irán obvinil iránsku kurdskú opozíciu z pašovania zbraní z Iraku a útokov na jeho bezpečnostné zložky.