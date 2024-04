Iránsky prezident pricestoval na návštevu Pakistanu

Islamabad 22. apríla (TASR) - Iránsky prezident Ebráhím Raísí pricestoval v pondelok na trojdňovú návštevu Pakistanu. Sprevádza ho vládna delegácia a veľká skupina podnikateľov, informovala agentúra DPA s tým, že s Ráísím do Pakistanu pricestovala aj jeho manželka.



Raísího návšteva sa koná v čase, keď sa Irán a Pakistan snažia posilniť svoje bilaterálne vzťahy v regióne, kde stúpa napätie vo vojenskej aj politickej oblasti.



Agentúra Reuters podotkla, že Raísího návšteva je síce kľúčovým krokom k normalizácii vzťahov s Islamabadom, ale posledné slovo v štátnych záležitostiach, ako je jadrová politika, má v Iráne aj tak najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, nie prezident.



Program Raísího návštevy je zameraný na ďalšie posilňovanie väzieb medzi Pakistanom a Iránom a zintenzívnenie spolupráce v rôznych oblastiach vrátane obchodu, dopravného prepojenia, energetiky, či poľnohospodárstva.



Najdôležitejšou je nateraz pozastavená dohoda o dodávkach plynu podpísaná v roku 2010 s cieľom vybudovať plynovod z plynového poľa Južný Pars na juhu Iránu do juhopakistanských provincií Balúčistán a Sindh. Ide o jedno z najväčších ložísk zemného plynu na svete a Irán sa oň delí s emirátom Katar.



Napriek tomu, že Pakistan plyn nutne potrebuje, s výstavbou svojej časti plynovodu ešte ani nezačal - pre obavy z uvalenia amerických sankcií. Pakistan už medzičasom uviedol, že bude žiadať o výnimku zo strany USA, ale Washington deklaroval, že tento spoločný projekt nepodporuje, a opätovne varoval pred rizikom sankcií pri obchodovaní s Teheránom.



Podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí sa počas Raísího návštevy bude diskutovať aj o regionálnom a globálnom vývoji a bilaterálnej spolupráci v boji proti spoločnej hrozbe v podobe terorizmu.



Pakistan a Irán mali v minulosti problematické vzťahy napriek množstvu uzavretých obchodných dohôd. Islamabad má totiž bližšie k Saudskej Arábii a Spojeným štátom, ktoré Irán považuje za nepriateľa.



Diplomatické vzťahy Pakistanu a Iránu sa začiatkom januára náhle zhoršili: Pakistan vtedy stiahol svojho veľvyslanca z Teheránu, čím reagoval na iránsky raketový útok na členov extrémistickej skupiny na svojom území. Islamabad súčasne oznámil, že iránsky veľvyslanec, ktorý sa nachádzal vo svojej vlasti, sa až do odvolania nebude môcť vrátiť do Pakistanu. Pozastavené vtedy boli aj všetky bilaterálne návštevy na vysokej úrovni.



Krátko pred spomínaným incidentom sa pritom vzťahy medzi oboma krajinami ačali zlepšovať; na Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa napríklad stretli iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján a dočasný pakistanský premiér Anwár ul-Hak Kákar. Irán a Pakistan uskutočnili aj spoločné námorné cvičenie.