Iránsky prezident prisľúbil, že polícia nechá ženy na pokoji

Teherán 16. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok prisľúbil, že svoju moc využije na to, aby zabezpečil, že mravnostná polícia nebude "obťažovať" ženy. Vyhlásil to pri príležitosti druhého výročia smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej zadržanej mravnostnou políciou pre porušenie prísnych pravidiel pre obliekanie žien. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Mravnostná polícia nemá konfrontovať (ženy). Budem sa (vecou) zaoberať a sledovať ju, aby ženám dali pokoj," povedal Pezeškiján na svojej prvej tlačovej konferencii od nástupu do prezidentského úradu v júli. Vo funkcii nahradil Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v máji pri havárii lietadla.



Smrť Amíníovej vyvolala v Iráne niekoľkomesačné protesty, pri ktorých zahynuli stovky ľudí vrátane desiatok príslušníkov bezpečnostných zložiek. Polícia tiež zadržala tisíce demonštrantov.



Pezeškiján počas svojej volebnej kampane prisľúbil, že sa "plne" postaví proti policajným hliadkam presadzujúcim povinné nosenie hidžábu. Takisto prisľúbil aj zmiernenie dlhodobých obmedzení internetu.



Irán v priebehu rokov prísne kontroloval používanie internetu a obmedzoval sociálne siete ako Facebook a X, píše AFP. Prísnejšie obmedzenia boli zavedené v roku 2019 po protestoch proti zvyšovaniu cien palív a počas protestov po smrti Amíníovej.



Pezeškiján v pondelok oznámil, že jeho vláda pracuje na zmiernení týchto obmedzení, a to najmä na sociálnych sieťach.