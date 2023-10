Iránsky prezident Raísí: Činy Izraela môžu všetkých prinútiť konať

Teherán 29. októbra (TASR) – Iránsky prezident Ebráhím Raísí v nedeľu varoval Izrael, že neutíchajúce izraelské bombardovanie pásma Gazy "môže všetkých prinútiť" konať. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Zločiny sionistického režimu prekročili červenú líniu a môžu prinútiť všetkých konať," napísal Raísí na sociálnej platforme X donedávna známej ako Twitter. "Washington žiada, aby sme nič nepodnikali, ale sám pritom štedro podporuje Izrael," dodal.



Izrael bombarduje palestínske pásmo Gazy od útoku militantov z hnutia Hamas, ktorí z tohto územia zaútočili na Izrael 7. októbra. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 220 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael reagoval intenzívnymi leteckými údermi na toto palestínske územie ovládané Hamasom. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zahynulo už vyše 8000 ľudí, z nich polovica boli deti.



"USA adresovali Osi odporu odkazy, no dostali jasnú odpoveď na bojisku," uviedol ďalej Raísí. Iránske úrady používajú "Os odporu" ako súhrnné pomenovanie pre Irán a jeho spojencov - libanonské militantné hnutie Hizballáh, húsíov v Jemene a iné šiitské sily v Iraku a Sýrii.



Z Raísího vyjadrení nie je úplne jasné, na čo narážal, ale je pravdepodobné, že myslel nedávnu sériu útokov na americké jednotky v Iraku a Sýrii a silnejúce prestrelky Hizballáhu a Izraela na izraelsko-libanonskej štátnej hranici.



Irán ako finančný a vojenský podporovateľ Hamasu označil útok zo 7. októbra za úspech, poprel však, že by sa na ňom zúčastnil.



"Irán považuje podporu povstaleckých skupín za svoju povinnosť..., ale povstalecké skupiny zastávajú nezávislé názory, prijímajú vlastné rozhodnutia a konajú nezávisle," povedal Raísí v sobotu pre televíziu al-Džazíra v rozhovore, ktorého pasáže zverejnila iránska štátna tlačová agentúra IRNA. "USA veľmi dobre poznajú naše aktuálne možnosti a vedia, že ich nemôžu prekonať," dodal.