Iránsky prezident Rúhání kritizoval odporcov slobody internetu

Teherán 27. januára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhaní kritizoval odporcov slobody internetu tvrdiac, že obmedzenie prístupu by bolo "úplne nesprávne", informovala v stredu agentúra DPA.



"Internet je v týchto dňoch pre ľudí ako kyslík... požiadavka obmedziť ho by bola absolútne nesprávna," povedal Rúhání a dodal, že je to pravdivé obzvlášť počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



"Ako inak môžeme očakávať, že ľudia budú všetko vykonávať z domu a vyučovať svoje deti počas pandémie?" uviedol prezident, ktorého vyjadrenia sprostredkovala iránska tlačová agentúra ISNA.



Iránske justičné úrady si minulý týždeň predvolali ministra telekomunikácií Mohammada-Džaváda Ázerího Džahromího za to, že údajne zabránil zablokovanie sociálnej siete Instagram a ignoroval pokyny v súvislosti s obmedzeniami internetu.



Džahromího prepustili na kauciu, úrady sa však jeho prípadom budú ďalej zaoberať.



Predstavitelia iránskej justície a zástancovia tvrdej línie v iránskom parlamente podporujú obmedzenie internetu, píše DPA.



Tisíce webových stránok sú v Iráne zablokované. Väčšina Iráncov však tieto obmedzenia nerešpektuje.