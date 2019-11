Iránsky prezident Rúhání oznámil objav nového veľkého ropného poľa

Teherán 10. novembra (TASR) - V Iráne objavili nové ropné pole s odhadovanými zásobami 50 miliárd barelov ropy, oznámil v nedeľu iránsky prezident Hasan Rúháni. Nález v južnej časti krajiny by mohol zvýšiť preukázané ropné zásoby islamskej republiky o tretinu v čase, keď má v dôsledku sankcií USA ťažkosti predávať energetické suroviny do zahraničia, informovala agentúra AP.



Oznámenie prichádza v období, keď je Irán vystavený zdrvujúcim americkým sankciám po tom, ako Spojené štáty vlani odstúpili od tzv. jadrovej dohody dosiahnutej svetovými veľmocami s Teheránom v roku 2015.



Rúháni vystúpil z oznámením počas prejavu v meste Jazd v strednom Iráne. Podľa jeho slov sa novoobjavené pole nachádza v provincii Chúzestán na juhozápade krajiny, dôležitom centre ropného priemyslu tejto krajiny.



Zmienených 50 miliárd barelov by sa pridalo k doterajším preukázaným ropným zásobám Iránu v objeme okolo 150 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov).



Preukázané zásoby ropy sú tie, ktoré je komerčne možné vyťažiť, približuje AP.



Nové ropné pole by sa mohlo stať druhým najväčším v Iráne po poli, ktoré obsahuje 65 miliárd barelov ropy v Ahváze v provincii Chúzestán.