Iránsky prezident Rúhání vyzval Bidena na návrat k jadrovej dohode

Teherán 8. novembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vyzval novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, aby "vynahradil minulé chyby" a vrátil Spojené štáty k jadrovej dohode Teheránu so svetovými veľmocami z roku 2015. V nedeľu o tom informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA, na ktorú sa odvolala svetová agentúra AP.



Vyjadrenia Rúháního sú po oznámení víťazstva Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisovej v amerických voľbách z 3. novembra iránskou reakciou na najvyššej úrovni.



"Teraz nastala pre novú americkú administratívu príležitosť vynahradiť minulé chyby a vrátiť sa na cestu plnenia medzinárodných dohôd, a to rešpektovaním medzinárodných noriem," citovala IRNA prezidenta Rúháního.



Za prezidenta Trumpa zosilnelo napätie medzi USA a Iránom a v priebehu tohto roka dokonca dosiahlo vrchol. Jedným z Trumpových najvýraznejších krokov v zahraničnej politike bolo jednostranné stiahnutie Spojených štátov z historickej jadrovej dohody s Iránom v roku 2018. Tento dokument zaväzuje Teherán, aby obmedzil svoje obohacovanie uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.



USA odvtedy znovu zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie, ktoré poškodzujú iránsku ekonomiku, ťažko skúšanú aj pandémiou koronavírusu. Irán v snahe vyvinúť tlak na Európu, aby vyriešila situáciu so sankciami, pomaly a postupne rušil limity pre obohacovanie uránu, zakotvené v jadrovej dohode.



"Ľud Iránu, vďaka svojmu hrdinskému vzopretiu sa uvaleným ekonomickým sankciám, dokázal, že americká politika maximálneho nátlaku bola odsúdená na neúspech," uviedol Rúhání.



Dodal, že Irán "pokladá konštruktívne kontakty so svetom za stratégiu".