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Iránsky prezident sa na budúci týždeň stretne s Putinom

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Na archívnej snímke iránsky prezident Masúd Pezeškiján . Foto: TASR/AP

Pezeškiján sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku.

Autor TASR
Teherán 27. augusta (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa na budúci týždeň počas summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Pezeškiján „sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku, kde absolvuje svoje šieste stretnutie“ s Putinom, citovala štátna tlačová agentúra IRNA iránskeho veľvyslanca v Rusku. Summit sa uskutoční na budúci utorok v Biškeku.
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