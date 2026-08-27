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Iránsky prezident sa na budúci týždeň stretne s Putinom
Pezeškiján sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku.
Autor TASR
Teherán 27. augusta (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa na budúci týždeň počas summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kirgizsku stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Pezeškiján „sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku, kde absolvuje svoje šieste stretnutie“ s Putinom, citovala štátna tlačová agentúra IRNA iránskeho veľvyslanca v Rusku. Summit sa uskutoční na budúci utorok v Biškeku.
Pezeškiján „sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku, kde absolvuje svoje šieste stretnutie“ s Putinom, citovala štátna tlačová agentúra IRNA iránskeho veľvyslanca v Rusku. Summit sa uskutoční na budúci utorok v Biškeku.