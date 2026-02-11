Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Zahraničie

Iránsky prezident sa ospravedlnil všetkým, ktorých sa dotkli represie

.
Na snímke Masúd Pezeškiján. Foto: TASR/AP

Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opäť rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 11. februára (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v stredu ospravedlnil „všetkým, ktorých zasiahli“ celoštátne protesty a následné krvavé zásahy voči nim. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Pezeškiján v prejave pri príležitosti 47. výročia islamskej revolúcie z roku 1979 tiež odsúdil bližšie nešpecifikovanú „západnú propagandu“, ktorá protesty sprevádzala.

Iránsky prezident dodal, že si uvedomuje „veľký smútok“, ktorý ľudia pociťovali počas protestov a represií, avšak bez toho, aby priamo uznal úlohu iránskych bezpečnostných síl v krviprelievaní.

„Hanbíme sa pred ľuďmi a sme povinní pomôcť všetkým, ktorí v týchto incidentoch utrpeli zranenia,“ povedal Pezeškiján. „Nechceme konfrontáciu s ľuďmi,“ dodal.

Protesty proti rastúcim životným nákladom vypukli v Iráne koncom decembra 2025 a postupne sa rozšírili po celej krajine. Vyvrcholili 8. a 9. januára. Teherán priznal, že počas nepokojov prišlo o život viac než 3000 ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl. Zodpovednosť za násilie pripísal „teroristom“. Ľudskoprávne organizácie však odhadujú, že obetí bolo o niekoľko tisíc viac.

Iránske úrady tvrdia, že protesty sa začali ako pokojné zhromaždenia, no neskôr sa zmenili na nepokoje podnecované zahraničím, sprevádzané zabíjaním a vandalizmom.

Iránsky prezident tiež trval na tom, že jeho krajina sa „neusiluje o jadrové zbrane“ a je pripravená na inšpekcie, aby dokázala, že jej jadrový program je mierový.

Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opäť rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Trump neskôr nariadil posilniť vojenskú prítomnosť USA v oblasti Perzského zálivu.

Zatiaľ nie je jasné, či bude možné jadrovú dohodu dosiahnuť, píše AP. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) už niekoľko mesiacov nie je schopná vykonávať inšpekciu a overovať jadrové zásoby Iránu.
.

Neprehliadnite

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá