Iránsky prezident sa údajne stretol s duchovným vodcom Chameneím
Autor TASR
Teherán 7. mája (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok vyhlásil, že sa stretol s najvyšším duchovným vodcom Modžtabom Chameneím, ktorý sa na verejnosti neobjavil od svojho vymenovania začiatkom marca. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„To, čo na mňa počas tohto stretnutia najviac zapôsobilo, bola vízia a skromný a úprimný prístup vodcu islamskej revolúcie,“ povedal Pezeškiján vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Presný dátum stretnutia neuviedol.
Modžtabá Chameneí sa podľa dostupných informácií na verejnosti neobjavil od svojho vymenovania do funkcie 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára. Podľa dostupných informácií bol Modžtabá Chameneí pri americko-izraelských útokoch ťažko zranený.
Od svojho nástupu do funkcie sa Modžtabá Chameneí na verejnosti neobjavuje a komunikuje len prostredníctvom oficiálnych vyhlásení.
